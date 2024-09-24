Adana'da TEKNOFEST 2024'ün hazırlıkları devam ediyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) hazırlıkları sürüyor.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, organizasyona ev sahipliği yapacak Adana Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Saymaz, incelemesinin ardından gazetecilere, TEKNOFEST'e 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğunu söyledi.

TEKNOFEST Adana kapsamında bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirileceğini anımsatan Saymaz, "Burayı Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırdık. 50 kategoride derece alan yarışmacılarımız, burada daha büyük görevler ve ödüller için yarışacaklar." dedi.