Adana'da cips paketinden tabanca çıktı

İş yerine yapılan operasyon ise polis kamerasınca kayda alındı.

Operasyonda, tavan arasındaki cips paketinin içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek bulundu. Aynı iş yerinde, ruhsatsız tüfek, kartuş ve 150 fişek de ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Adana'da bir iş yerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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