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        TEKNOFEST ziyaretçileri Çanakkale Zaferi'nin atmosferini simülasyonda yaşayacak

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında oluşturulacak "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı", ziyaretçilere Çanakkale Savaşları'nın atmosferini simülasyonda yaşatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:13
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        TEKNOFEST ziyaretçileri Çanakkale Zaferi'nin atmosferini simülasyonda yaşayacak
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında oluşturulacak "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı", ziyaretçilere Çanakkale Savaşları'nın atmosferini simülasyonda yaşatacak.

        Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarını Adana Havalimanı'nda buluşturacak.

        Festivalde, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim şovları, eğitici atölyeler ve sergiler düzenlenecek.

        Paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra simülasyonların da yer alacağı TEKNOFEST'te, katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturulacak.

        Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçik'in aylarca kaldığı ve işgalcilerin saldırılarına göğüs gerdiği siper, dijital haritalama tekniği ve dekor desteğiyle çadırın içinde canlandırılacak.

        Simülasyona katılanlar, düşman donanmasının ağır bombardımanı ve yaylım ateşi ile alçak uçuş yapan savaş uçaklarının gürültüsünü hem görsel hem de ses tasarımıyla deneyimleyecek.

        Siperdeki aşamayı başarıyla geçen katılımcılar, kendilerini bugünün teknolojisiyle kurgulanan "Tam Bağımsız Türkiye" alanında bulacak.

        - "TEKNOFEST bilim ve teknolojiye olan ilginin en önemli göstergelerden biri"

        TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, AA muhabirine, TEKNOFEST'in kendi rekorlarını kıran bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Bu yıl 50 ana kategoride gerçekleştirilen yarışmalara 790 bin takımın katıldığını dile getiren Saymaz, şöyle konuştu:

        "İlk yılımızda bu serüvene 20 bin yarışmacı başvurmuştu. Bu yıl 1 milyon 650 bin yarışmacıyla ivmelendi. TEKNOFEST'i, toplumda bilim ve teknolojiye olan ilgi ve alakanın en önemli göstergelerden biri olarak değerlendirebiliriz."

        Saymaz, Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın Adana'da düzenlendiğini anımsatarak, "Savaşan İHA Yarışması'nda bu yıl birçok başarı gördük. Yarışmanın ilk yılında gökyüzüne en fazla 5 takım çıkabiliyordu. Bu yıl 23 takım çıktı ve ilk defa bir takım verilen görevi tamamladı." dedi.

        - "Çanakkale ruhunu yaşayacakları bir alan olacak"

        TEKNOFEST'in yeniliklerle ilerlediğine dikkati çeken Saymaz, Dijital Evren Alanı, TEKNOFEST Zaman Tüneli, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi ve Çanakkale Dijital Deneyim Alanı gibi gelişmeleri anlattı.

        Saymaz, Çanakkale Dijital Deneyim Alanı'nın ziyaretçilere olağanüstü bir cephe deneyimi yaşatıp teknolojinin öneminin altını çizeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın, Çanakkale ruhunu yaşayacakları ve deneyimleyecekleri bir alan olacak. Farklı kategorilerdeki yarışmalarda derece alan katılımcılar da Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. TEKNOFEST Adana, şampiyonların şampiyonunu çıkarabileceğimiz bir festival olacak. Dünün yarışmacıları, bugünün girişimcileri, yarının da yatırımcıları olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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