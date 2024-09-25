Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Mustafa Kemal Kılıç, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Teknik direktörümüze ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
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