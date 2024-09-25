Adanaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Kemal Kılıç getirildi

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Mustafa Kemal Kılıç, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Teknik direktörümüze ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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