Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 132 gram esrar, 1439 gram sentetik uyuşturucu, 823 uyuşturucu hap, 2 bin 586 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

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