Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-21 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 132 gram esrar, 1439 gram sentetik uyuşturucu, 823 uyuşturucu hap, 2 bin 586 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 50 şüpheliden 41'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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