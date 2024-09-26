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        Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'da evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri öne sürülen kadın ve annesi hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:37
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        Evde bakım hizmeti almak için sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 2 sanığa dava
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        Adana'da evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri öne sürülen kadın ve annesi hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Savcılıkça evde bakım hizmeti almak için sahte sağlık kurulu raporu düzenledikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar A.G.O. ve annesi M.O. hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.G.O'nun annesi M.O. adına "erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu"nu sahte olarak düzenlediği belirtildi.

        İddianamede, A.G.O'nun raporun fotokopisini de noterde onaylanmış gibi göstererek Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evde bakım hizmeti için başvuru yaptığı ifade edildi.

        Adana Valiliği Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı e-Rapor sisteminde raporun kaydının bulunmadığının anlaşılması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, gelen cevabi yazılarda da hastaneden böyle bir rapor verilmediği, noterden de raporu onaylama işleminin yapılmadığı aktarıldı.

        Sanık A.G.O. ve annesi M.O'nun fikir birliği içinde hareket ederek kamu kurumunu dolandırmak için sahte belge düzenleyerek müşteki kuruma ibraz ettikleri ifade edilen iddianamede, sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılığa teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuksuz sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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