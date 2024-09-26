Adana'da bal kooperatifine makine desteği verildi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Kozan Bal Satış Kooperatifine destekte bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleştirilen KDAKP, kırsal dezavantajlı alanları avantajlı alanlara çevirerek bitkisel üretimden hayvancılığa kadar farklı alanlarda üreticileri ve tüzel kişilikleri desteklemeye devam ediyor.

KDAKP'ın uygulandığı Kozan'daki Kozan Bal Satış Kooperatifi'ne "Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında 2 bal dolum makinesi alımı için İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız tarafından hibe sözleşmesi imzalandı. Proje bedeli 11 milyon 466 bin 667 lira olan makinelerin yüzde 75’i hibe olarak verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Kökçüoğlu, Adana'nın bal üretiminde Türkiye'de ikinci, Kozan'ın ise ilde birinci sırada olduğunu belirtti.