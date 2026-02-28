Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince bir kamyonette 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince bir kamyonette 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyoneti takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Ekipler, arama yaptıkları aracın kasasındaki kolilerde 150 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

        Gözaltına alınan sürücü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'a saldırdı
        İsrail İran'a saldırdı
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar prog...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar prog...
        Adana'da FETÖ'ye para gönderen sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ'ye para gönderen sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi
        Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin 39 sanık...
        Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin 39 sanık...
        Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi
        Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi
        Adana'nın sanayi vizyonu bakanlıkta masaya yatırıldı
        Adana'nın sanayi vizyonu bakanlıkta masaya yatırıldı
        Adana'da doktorun kalbi uygulanan ilaç sonrası durdu
        Adana'da doktorun kalbi uygulanan ilaç sonrası durdu