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        GÜNCELLEME- Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:26
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        GÜNCELLEME- Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elvan Özdemir'e (51) otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Özdemir yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Özdemir, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

        Konuya ilişkin Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçan sürücünün tutuklandığı belirtilerek, Elvan Özdemir'e rahmet dileğinde bulunuldu, yakınlarına başsağlığı dilendi.

        Açıklamada,"Şüpheli şahıs A.A. güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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