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        Adana'da günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı

        Adana'da günlük kiralanan evlerle ilgili denetimlerde, yönetmeliğe uygun olmayan yerler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:48
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        Adana'da günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı
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        Adana'da günlük kiralanan evlerle ilgili denetimlerde, yönetmeliğe uygun olmayan yerler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'ndeki bazı evlerin yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde günlük kiralandığı, söz konusu yerlerde fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler mahallede günlük kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 binada denetleme yaptı.

        Ekipler yönetmeliğe aykırı şekilde kiralandığı tespit edilen dairelerin sahipleri ile buralarda oturan ve sözleşmesi bulunmayan kişiler hakkında yasal işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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