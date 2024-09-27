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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:44
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık V.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Güzelevler Mahallesi'nde durdurulan sanığın aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık V.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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