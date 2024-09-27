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        Adana'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Adana'da kamyonla çarpışma sonucu sulama kanalına devrilen süt tankeri yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:49
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        Adana'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Adana'da kamyonla çarpışma sonucu sulama kanalına devrilen süt tankeri yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 18 BA 358 plakalı kamyon ile çarpışan Oktay Çankaya idaresindeki 01 BPE 40 plakalı süt tankeri yüklü kamyon, sulama kanalına devrildi.

        Çevredeki vatandaşlar, kamyon sürücüsü Çankaya'yı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, hafif yaralı Çankaya'yı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza, yoldaki bir aracın kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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