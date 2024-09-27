Adana'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Adana'da kamyonla çarpışma sonucu sulama kanalına devrilen süt tankeri yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Adana'da kamyonla çarpışma sonucu sulama kanalına devrilen süt tankeri yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 18 BA 358 plakalı kamyon ile çarpışan Oktay Çankaya idaresindeki 01 BPE 40 plakalı süt tankeri yüklü kamyon, sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşlar, kamyon sürücüsü Çankaya'yı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, hafif yaralı Çankaya'yı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza, yoldaki bir aracın kamerasınca görüntülendi.
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