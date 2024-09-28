Adana'da evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Ömer A'nın Akkaya Mahallesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Hasar oluşan müstakil evde soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.