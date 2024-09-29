Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da darbedilen diş hekimi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde darbedilen diş hekimi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da darbedilen diş hekimi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde darbedilen diş hekimi yaralandı.

        Adana Diş Hekimleri Odasından yapılan açıklamada, Ceyhan'da kendi kliniğini işleten diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç'ın, komşusu B.Ç. tarafından husumetlisini tedavi ettiği iddiasıyla darbedildiğini bildirdi.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Erkılınç'ın, kendisine muşta ile saldıran ve pompalı tüfekle ateş açıp kaçan kişiden şikayetçi olduğu ifade edildi.

        Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Metin Ersoy ve Genel Sekreter Hasan Boğa, saldırıya uğrayan Erkılınç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Erkılınç, "Komşum B.Ç, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterimden kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana 'Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?' diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Düşmanca bir saldırı beklemiyordum, canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim." ifadesini kullandı.

        Erkılınç, kendisini darbeden kişinin bir an önce yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istediğini bildirdi.

        Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Metin Ersoy da saldırıyı kınayarak, oda avukatlarının olaya dahil olduğunu ve Erkılınç'a her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

        Darbettiği diş hekimi Erkılınç'a pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli B.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı
        Mersin'den kalkan Bayraktar Akıncı TİHA, Adana'da selamlama turu yaptı
        Adana'nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
        Adana'nın 2023 yılı vergi rekortmeni teknik direktör Vincenzo Montella oldu
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
        Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı; 4 günde hayatını kaybeden...
        Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı; 4 günde hayatını kaybeden...
        Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
        Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
        Adana'da diş hekimine muştalı saldırı
        Adana'da diş hekimine muştalı saldırı