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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:30
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 54 Yepie), Tapsoba (Dk. 43 Metehan Altunbaş), Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 74 Metehan Mollaoğlu), Ferhat Katipoğlu (Dk. 54 Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 46 Dabo)

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Boudjemaa (Dk. Atakan Akkaynak), Ahmetcan Köse (Dk. 67 Kasongo), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Burak Süleyman (Dk. Tunahan Ergül), Atila Turan (Dk. 46 Erkan Kaş), Eren Karadağ (Dk. 74 Catic)

        Goller: Dk. 19 Eren Karadağ, Dk. 27 Ferhat Yazgan (penaltıdan) (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Fofana, Dk. 53 Harun Alpsoy, Dk. 87 Yepie (Adanaspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 45+4 Atila Turan, Dk. 57 Boudjemaa (Ahlatcı Çorum FK)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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