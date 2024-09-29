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        Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:57
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        Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
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        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentin 21 farklı noktasında yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.

        Yayalara yol vermediği tespit 260 sürücüye para cezası kesildi.

        Öte yandan yaya yolunu kullanmayan 7 yayaya da para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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