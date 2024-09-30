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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

        Kozan ilçesinde, denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:27
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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı
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        Kozan ilçesinde, denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce, geçen hafta 22 noktada 198 personelin katılımıyla operasyon ve denetim gerçekleştirildi.

        Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 52 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 60 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Ekipler, çalışmalarında, "yağma", "kasten öldürme", "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlüyü de yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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