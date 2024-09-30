Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

Ekipler, çalışmalarında, "yağma", "kasten öldürme", "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlüyü de yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 52 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 60 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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