Çukurova Üniversitesi TEKNOFEST'te 7 projesini tanıtacak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ziyaretçilerine 7 projenin tanıtımını yapacak.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin alanını gezdi.

Üniversitenin standını inceleyen Beriş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Beriş, AA muhabirine, TEKNOFEST hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi. Festivalin ziyaretçilerine 7 proje tanıtacaklarını dile getiren Beriş, şöyle konuştu: "Bunlardan 5'i daha önce farklı TEKNOFEST etkinliklerine katılan '1,5 Adana' takımımıza ait. Burada kuracağımız dev akvaryumda insansız deniz altı aracımızın faaliyetlerini katılımcılara canlı olarak gösterme imkanı bulacağız. Bunun dışında elektromobil aracımız olacak." Beriş, TEKNOFEST'in gençleri Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesiyle buluşturacağını belirterek, şunları kaydetti: