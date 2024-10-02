Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti SERKAN AVCİ - Mersin'deki bir teknoloji firması tarafından tasarlanan elektrikli askeri ve afet ambulanslar, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleriyle araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:02 facebook

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