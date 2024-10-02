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        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:56
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        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Seçkin E, maktul eski eşi Feray Balkan ile fazla para harcama konusunda zaman zaman tartışma yaşadıklarını iddia etti.

        Feray Balkan'a maddi destekte bulunamadığı zaman sorunlar yaşadıklarını öne süren Seçkin E, şöyle devam etti:

        "Kendisine para vermediğim zaman beni sorumsuz olmakla itham ediyordu. Bir süre sonra geçimsizlik sebebiyle boşandık. Buna rağmen birlikte yaşıyorduk. Bir ara evde eşimin bilgisayardan başka birisi ile cinsel içerikli yazışmasına şahit oldum. Bu duruma çok üzüldüm. Olay günü ise oğlumun istediği keki vermek için Feray Balkan'ın annesinin evine gittim. Burada Feray Balkan bana 'bir kek vermek için mi geldin? Oğlunun tablete ihtiyacı var' dedi. Bende şofben tamiratı nedeniyle masraf yaptığımı, bu ihtiyacı biraz ertelememiz gerektiğini söyledim. Feray Balkan bana bu sırada 'Parasız erkeğe adam mı denir, defol git buradan' dedi. Ben de üzerimde bulunan silahı çıkarttım ve gözlerimi kapattım. Hedef gözetmeksizin 2 ya da 3 el ateş ettim. Daha sonra eşimin nefes alıp almadığını kontrol ettim. Hemen acil sağlık ekiplerini aradım. Benim Feray Balkan'ı öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım ve üzgünüm."

        Maktul Feray Balkan'ın ablası tanık F.L. ise sanığın kız kardeşini sürekli tehdit ettiğine şahit olduğunu belirterek, "Sanık Seçkin E. bilgisayar bağımlısı biriydi. Bilgisayarın başından kalkmaz ve sürekli kumar oynardı. Kendisi sürekli dışardan yemek sipariş veren birisidir. Kardeşim Feray Balkan bize sanığın yemek parasına yetişemediğini anlatırdı. Kardeşim ile Seçkin E. boşandıktan sonra Feray Balkan'ı sürekli tehdit ettiğini biliyorum. Ben Seçkin E'den şikayetçiyim cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ile maktul arasında geçen tüm mesaj dökümlerinin çıkarılmasına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, zanlı 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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