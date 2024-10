AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birileri dünyanın önüne, yapay zekayla insan öldürmeyi, Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurmayı koysalar da diplomasiden, barıştan, barış iradesinden, insan hayatından yana olan irademizi aynı zamanda insanlık yararına teknolojiler geliştirme şeklinde de sürdüreceğiz ve bu iradeyi sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Çelik, dünyanın her tarafında tek gündemin Gazze'de gerçekleşen "soykırım" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İsrail önüne gelene saldırdığında ve katliam işlediğinde kınamakla yetinenler, İsrail'in saldırdığı ülkeler, öldürdüğü insanlar karşısında bir tepki verdiği zaman hemen 'İsrail'in yanında savaşa gireriz ve o ülkeyi cezalandırırız.' gibisinden bir yaklaşım ortaya koymaktadırlar. Akdeniz'e gelen Amerikan savaş gemilerinin sürekli sayısı artmaktadır. Ne için bu? İsrail saldırdıkça İsrail'i daha çok korumak için. Yapılan açıklamalar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' cümlesi dünyanın en ikiyüzlü cümlesi haline gelmiştir. Kuşkusuz her egemen devletin kendisini tehdit eden bir ulusal güvenlik tehdidi karşısında ya da bir terör tehdidi karşısında cevap verme hakkı vardır. Fakat artık 'İsrail'in kendini savunma hakkı vardır.' cümlesi kesinlikle bunu içermemektedir. 'İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesini' her kuran, İsrail'in daha çok çocuk, kadın, insan öldürmesine imkan veren, zemin sağlayan ve destek oluşturan bir yaklaşım içerisine girmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni bile 'istenmeyen adam' ilan edecek kadar pervasızlaşan, bütün uluslararası düzene karşı koyan, bunu tehdit eden İsrail hükümetinin geldiği nokta aslında bugün İsrail'deki Yahudilerin de dünyadaki herkesin de güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu hükümetinin ta kendi olduğunu göstermiştir."

Çelik, Akdeniz'de neredeyse balıkçı kayığının gireceği yer kalmadığına, her tarafın savaş gemisiyle dolu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Çelik, bu saatten sonra "İsrail'in güvenliği" ya da "İsrail'in kendini savunma hakkı var." çerçevesinde ortaya çıkan her cümlenin, İsrail'i daha çok katliam yapmaya teşvik etmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğinin açık olduğunu söyledi.

Adana'da gerçekleşen TEKNOFEST vesilesiyle aslında birden çok şeyin ilan edilmiş olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bir tanesi burada bu stantları gezdiğinizde, gençlerin bütün üniversitelerden, üniversiteli olmayan genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin büyük bir özgüvenle 'biz yapabiliriz' diyerek ortaya koyduğu bir irade vardır. Bu irade burada stantları gezdiğinizde, gezinti alanlarına baktığınızda her kesimden, yaştan insanımızın desteklediği ve paylaştığı bir iradedir. Bu da şunu söylemektedir; Türkiye'nin geleceği, milli güvenliği, her alanda teknolojide söz sahibi olması için gençlerin zekası başta olmak üzere bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bu özgüven devrimi, burada koyulan eserlerle kendisini açık ve net bir şekilde göstermektedir. Bütün bu bölgedeki gelişmeleri yapay zeka kullanarak insan, kadın, çocuk öldürmeyi bir strateji hale getirenlere karşı da TEKNOFEST'te bir söz söylenmektedir; medeniyeti, insanlık değerlerini ele alan bu kötücül teknoloji kullanımına karşı insanlık yararına ve insanlık için teknolojilerin geliştirilmesi, burada bu gençlerin koyduğu iradeyle de Türkiye'den dünyaya ilan edilmektedir. Birileri teknolojiyi, insan zekasıyla üretilen yapay zekanın imkanlarını, insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST gençliğinin bütün dünyaya söylediği şey de şudur; Teknolojinin insanlık değerlerini yok etmek için kullanılmasına, teknolojinin insanlık değerlerine karşı bir düşman haline getirilmesine direneceğiz. Sağlıktan milli güvenliğe, milli savunmaya kadar her alanda insan hayatını koruyan, insani değerleri yücelten bir teknolojik gelişmede öncü olduğumuzu, dünyada söz sahibi olduğumuzu bütün dünyaya ilan edeceğiz.' demektedirler."