Adana'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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