Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evgeny Grinko Adana'da sahne aldı

        Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Adana'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 02:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 02:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evgeny Grinko Adana'da sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Adana'da konser verdi.

        Çukurova Amfi Tiyatro'daki konserde sanatçıya kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

        Hayranları, "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı çalan müzisyenin sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Yoğun ilgi gören konserin sonunda dinleyiciler sanatçıyı alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        İsrail, Beyrut'u yine bombaladı
        İsrail, Beyrut'u yine bombaladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Adana'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
        Adana'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu
        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu
        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler