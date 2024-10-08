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        Adana'da mobilya imalathanesinde yangın

        ADANA'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 03:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 03:05
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        Adana'da mobilya imalathanesinde yangın
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        ADANA'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören sitenin güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanıcı ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpüklü ve tazyikli su ile alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına aldı. İş yerinde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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