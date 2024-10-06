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        Lise öğrencileri çevre dostu termos çanta tasarladı

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ayçiçeği sapları ve kaz tüyü kullanarak termos çanta üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:41
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        Lise öğrencileri çevre dostu termos çanta tasarladı
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ayçiçeği sapları ve kaz tüyü kullanarak termos çanta üretti.

        10. sınıf öğrencileri İrem Çelik ve Yağmur Öztemel, kutuplarda araştırma yapan Türk bilim insanlarının kullanması için termos çanta yapmaya karar verdi.

        Fen bilimleri öğretmeni Hilal Demirkan danışmanlığında araştırma yürüten öğrenciler, çantayı ayçiçeği sapları, kaz tüyü ve biyokompozitler kullanarak tasarladı.

        Öğrenciler, ürünün iç sıcaklığının korunması için çantanın üzerine güneş enerjisiyle dolabilen pille çalışan rezistans yerleştirdi.

        Projeyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamındaki "Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"na katılan Çelik ve Öztemel, "canlı bilimleri" kategorisinde birinci oldu.

        Öğrenciler, ödüllü çantayı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'teki stantlarında ziyaretçilere tanıtıyor.

        - Çantadaki sıvının sıcaklığı 145 dakikada sadece 5,5 derece düştü

        Öğretmen Demirkan, AA muhabirine, öğrencilerin projesinin, Türk bilim insanlarının kutuplardaki çalışmaları sırasında ürünlerini sağlıklı koşullarda saklamasını hedeflediğini söyledi.

        Yapay buzul ortamında gerçekleştirdikleri testlerde çantaya konulan sıvının sıcaklığının 145 dakikada sadece 5,5 derece düştüğünü belirten Demirkan, çantanın içerisindeki besinleri koruyan doğa dostu bir ürün olduğunu anlattı.

        Öğrencilerden İrem Çelik de çantayı geliştirip bilim insanlarının kullanımına sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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