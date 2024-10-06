Adana Demirspor-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Samsunspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, "Sürekli hafta başı antrenmanlarda, bugün maç sabahı antrenmanda bile çalıştığımız yerden golü yemek gerçekten üzüyor." dedi.

Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça planladıkları şekilde başladıklarını belirtti.

Oyunun ilk yarısında topa hakim olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Damla, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda maalesef zorunlu değişikliklerden dolayı oyuna müdahale ettik. Normalde yine ikinci yarıya iyi başladık, topa sahip olan bizdik, pozisyonlarımız vardı ama maalesef değişikliklerden sonra biraz daha oyunun kontrolünü rakibe verir gibi olduk. Duran top taçtan çabuk başlama golü yiyince 1-1 oldu maç. Yine çalıştığımız yerden duran toptan ikinci golü yedik. Oyuna hamleler yaptık son dakikada yediğimiz bir golle 3-1 mağlup olduk. Sürekli hafta başı antrenmanlarda, bugün maç sabahı antrenmanda bile çalıştığımız yerden golü yemek gerçekten üzüyor. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu duran top opsiyonlarının bize çok etkili olamayacağını oynadığımız oyun anlayışı nedeniyle bunları planlamıştık. "