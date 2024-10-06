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        TEKNOFEST Adana sona erdi

        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:30 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:30
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        TEKNOFEST Adana sona erdi
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        Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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