Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerinde bomba yapım malzemesi ele geçirilen DEAŞ sanığına dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kendisine ait kitabevinde bomba yapımında kullanılan madde ele geçirilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerinde bomba yapım malzemesi ele geçirilen DEAŞ sanığına dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kendisine ait kitabevinde bomba yapımında kullanılan madde ele geçirilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Kasım 2023'te "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından tutuklanan S.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen İ.Ş. "Patlayıcı malzeme ele geçirilen bu kitabevinin sahibi S.K'dir. S.K. bana bir süre bu kitabevinde kalmam için izin vermişti. Daha sonra 'burada uzun süreli kalmak uygun değil diyerek' benim kitabevinde kalmama izin vermedi." beyanında bulundu.

        Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

        S.K'nin, örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kitabevinde yapılan aramada 468 gram canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici özelliğe sahip TNT cinsi patlayıcı madde ele geçirildiği, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar bulunduğu, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Sıla bebek 1 aydır entübe!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi şampiyonları ödüllerini aldı
        TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi şampiyonları ödüllerini aldı
        Murat Sancak Adana Demirspor Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Bedirhan D...
        Murat Sancak Adana Demirspor Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Bedirhan D...
        Adana Demirspor'un yeni başkanı Bedirhan Durak oldu
        Adana Demirspor'un yeni başkanı Bedirhan Durak oldu
        TEKNOFEST Adana'yı 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti
        TEKNOFEST Adana'yı 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti
        TEKNOFEST Adana sona erdi
        TEKNOFEST Adana sona erdi
        Adana Demirspor-Samsunspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Samsunspor maçının ardından