Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan 24 hak sahibinin evinin yapımına başlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan 24 hak sahibinin evinin yapımına başlandı.
Depremlerden etkilenen ilçede, proje kapsamında inşa edilecek konutlar için Çürüklü Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da katıldı.
Müteahhit Halim Karakoç, gazetecilere, evleri 1 yıldan önce hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Mahalle muhtarı Veli Karakılçık da projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.