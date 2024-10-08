Kozan'da Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 24 konutun yapımına başlandı

Mahalle muhtarı Veli Karakılçık da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da katıldı.

Depremlerden etkilenen ilçede, proje kapsamında inşa edilecek konutlar için Çürüklü Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi.

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