Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatmaya giden kişi yaralı bulundu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatmaya giden kişi yaralı bulundu.
Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden Halit Ayyıldız, Ayvacık Mahallesi'nde kayınbabası tarafından yüzü parçalanmış ve baygın bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce hastaneye kaldırılan Ayyıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Ayyıldız'a ayının saldırdığı iddiaları üzerine duruluyor.
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