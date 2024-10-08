Adana'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giden Halit Ayyıldız, Ayvacık Mahallesi'nde kayınbabası tarafından yüzü parçalanmış ve baygın bulundu.

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