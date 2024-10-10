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        Adana'da bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildi

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:29
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        Adana'da bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildi
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

        İmamoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'ndeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği belirtildi.

        Çeşitli önlemlerin alındığının aktarıldığı açıklamada, "Gerekli karantina, dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve eğitim çalışmaları yerinde yapılmıştır. Üreticilerimizin en hafif şekilde salgın hastalık dönemini geçirmesi için gerekli tüm tedbirler Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca Sayca, Malıhıdırlı, Otluk, Uluçınar, Çörten ve Üçtepe mahalleleri haricindeki tüm mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışının karantina süresi sonuna kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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