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        Adana'da kayınbabasının evine molotof atan damat ve kardeşi yakalandı

        Adana'da şiddet uyguladığı eşinin sığındığı babaevine molotoflu saldırıda bulunan koca ve kardeşi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:32
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        Adana'da kayınbabasının evine molotof atan damat ve kardeşi yakalandı
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        Adana'da şiddet uyguladığı eşinin sığındığı babaevine molotoflu saldırıda bulunan koca ve kardeşi gözaltına alındı.

        Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

        Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

        Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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