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        TEKNOFEST'te "Deneyap Makeathon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödül

        Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "Deneyap Makeathon Yarışması"nda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:07
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        TEKNOFEST'te "Deneyap Makeathon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödül
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        Adana'da 2-6 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "Deneyap Makeathon Yarışması"nda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.

        TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki 130 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören veya mezun olan ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı, bu yıl 2'ncisi düzenlenen yarışmanın ana teması "Uzayın Keşfi" olarak belirlendi.

        Yarışmacılar, verilen göreve göre, zorlu zeminlerde hareket edebilen, uzay analizleri gerçekleştirebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen araçlar geliştirdi. "Genç mucitler", projelerle hem teknik hem de yaratıcı becerilerini ortaya koydu.

        T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 4 gün süren yarışmada öğrencilerle bir araya gelerek onlara ilham verdi.

        Yarışmada lise kategorisinde Malatya'dan "Angora" birinci, İstanbul'dan "T-43 ikinci, Rize'den "Fortuna" takımları üçüncü oldu. Ortaokul seviyesinde de İstanbul'dan "Makeathon", Kayseri'den "Kol uçuşu" ve Bolu'dan Şakacılar" takımları mansiyona değer bulundu.

        Dereceye girenlere toplam 390 bin lira ödül verildi.

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