Adana'da operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.