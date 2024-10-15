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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:07
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 4 el bombası ile 80 silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2'si kalaşnikof 32 tüfek, 43 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 4 el bombası, 289 uyuşturucu hap, Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

        Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklete de el konuldu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 278 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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