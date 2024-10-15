Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi

İddianamede, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları aktarılan sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 10 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin 11 Eylül'de tutuklanan M.T, N.A. ve Ş.T. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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