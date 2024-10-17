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        SASA'nın, polyesterin ham maddesi PTA'yı üreteceği tesis açılışa hazırlanıyor

        ÖMER FANSA - SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, ilk kez polyester ve elyafın ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretmek için Adana'da devlet desteğiyle kurduğu tesisin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:01
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        SASA'nın, polyesterin ham maddesi PTA'yı üreteceği tesis açılışa hazırlanıyor
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        ÖMER FANSA - SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, ilk kez polyester ve elyafın ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretmek için Adana'da devlet desteğiyle kurduğu tesisin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

        SASA'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'daki firmalarla yaptığı lisans, teknik hizmet ve mühendislik anlaşmalarının ardından 2021'de Seyhan ilçesindeki 375 dönüm alanda temelini attığı PTA tesisinin açılması için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.

        Türkiye'nin PTA ithalatının önüne geçilmesinin hedeflendiği yaklaşık 1,7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı, ekonomi ve istihdama katkı sunacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenen tesis, yıllık 1 milyon 750 bin ton PTA üretim kapasitesine sahip olacak.

        - "PTA üretmek için 2021'de çıktığımız yolun sonuna geldik"

        SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, 2015'te Erdemoğlu Holding bünyesine geçen SASA'nın, polyester üretim kapasitesini 1,4 milyon tona çıkardığını söyledi.

        Polyesterin çok sayıda alanda kullanıldığını dile getiren Şeker, "Üretim kapasitemiz yaklaşık 6 ay sonra 2,2 milyon tona ulaşacak. Türkiye'nin polyester ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İç piyasadan kalan kısmı da ihraç edeceğiz. İnanıyorum ki 2026 sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız." diye konuştu.

        Şeker, Adana'da yapımı devam eden tesisin faaliyete geçmeye hazırlandığını belirterek, "PTA üretmek için 2021'de çıktığımız yolun sonuna geldik. Yıl sonuna ulaşmadan işletmelerimizi devreye alacağız ve PTA'yı üreteceğiz. Şu anda son hızla çalışıyoruz." dedi.

        - "Yatırımla ithalatın da önüne geçmiş olacağız"

        Üretimin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirileceğini ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

        "Türkiye yıllık 1 milyar dolarlık PTA ithal ediyor. Yatırımla bu ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla cari açığın kapanmasına katkımız olacak. Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Hindistan'a kadar olan bölgedeki en büyük PTA tesisi olacak. İnşallah 2026 sonu itibarıyla SASA, Hindistan'a kadarki Asya bölgesi, Kuzey Afrika, Rusya ve Avrupa'nın tamamında en büyük polyester üreticisi olacak."

        Tesisin kurulumunda gereken 300-400 tonluk ekipmanların zorlu yolculukla kente getirildiğini anlatan Şeker, proje için yaklaşık 1,7 milyar dolar harcandığını, SASA'nın Erdemoğlu Holding'e katılmasından sonra gerçekleştirilen yatırımların tutarının da 4 milyar dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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