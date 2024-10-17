Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa dava

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 12 Eylül'de tutuklanan A.G, İ.I, ve T.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Toros Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda sanıkların, sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı ve telefonlarında uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların yer aldığı ifade edilen iddianamede, sanıklar A.G, İ.I, ve T.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.