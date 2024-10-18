Adana'da ev ve iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı

Adana'da ev ve iş yerlerinde tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K'ye ait Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki araç lastiği satışı yapılan iş yerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız bir tabanca ve pompalı tüfekle bu silahlara ait 31 mermi ele geçirildi.

Ekipler, Yunus U'nun Dörtler Mahallesi'ndeki evinde de ruhsatsız tabanca, 18 mermi, kılıç ve telsiz buldu.

Polis, her iki şüpheliyi gözaltına aldı.