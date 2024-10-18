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        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:47
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        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
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        Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal, etkinlikler kapsamında ilk olarak şehitliği ziyaret etti, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Pazaryeri Meydanı'nda devam eden törende, Kaymakam Açar'a ilçe belediye meclisi tarafından alınan kararla fahri hemşehrilik belgesi verildi.

        Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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