Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Pazaryeri Meydanı'nda devam eden törende, Kaymakam Açar'a ilçe belediye meclisi tarafından alınan kararla fahri hemşehrilik belgesi verildi.

Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal, etkinlikler kapsamında ilk olarak şehitliği ziyaret etti, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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