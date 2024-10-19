Adana'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu

Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İddiaya göre, akşam eve geldiğinde, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde misafir ettiği arkadaşı Muhammed Çağatay Demir'in hareketsiz yattığını gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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