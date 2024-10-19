Adana'da bir genç arkadaşının evinde ölü bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, akşam eve geldiğinde, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde misafir ettiği arkadaşı Muhammed Çağatay Demir'in hareketsiz yattığını gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz yatan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.