        Adana Haberleri

        Adana'da 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:16
        Adana'da 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Ferhat Yusuf K'yi (26) yakalamak için araştırmalarını sürdürdü.

        Hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki caddede yakalandı.

        Ferhat Yusuf K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

