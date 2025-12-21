Adana'da 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Ferhat Yusuf K'yi (26) yakalamak için araştırmalarını sürdürdü.

