Stat:YeniAdana
Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Selim Şenöz
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin (Dk. 46 Devran Şenyurt), Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 35 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 55 Yepie), Diakite (Dk. 84 Burhan Tuzun), Ferhat Katipoğlu (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Turgay Gemicibaşı
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Forsell (Dk. 46 Cuma Menize), Malle (Dk. 80 Ashkovski), Kayode, Nafican Yardımcı (Dk. 80 Mehmet Coşkun), Hakan Erçelik (Dk. 58 Begic), Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Gönülaçar (Dk. 84 Efe Arda Koyuncu), Miraç Acer
Goller: Dk. 1 Donkor (Kendi kalesine), Dk. 42, 51, 80 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 86 Ciss (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Donkor (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar, Dk. 76 Fatih Eren (Şanlıurfaspor)
ADANA
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