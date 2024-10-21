MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla buluştu

"Enflasyondaki düşüş eğilimi, adaletsizlik algısına son verecek hamleler, yalan haberlere, algı operasyonlarına ve çetelere karşı mücadele bunu teyit etmektedir. Tüm toplum olarak fitne tuzağına düşmeden, sabırla birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor."

Devletin her alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Kanlı, şöyle konuştu:

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