Saimbeyli'de öğrenciler sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimi verildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimi verildi.
Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezince Himmetli İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi.
Doktorlar Sueda Aygün ve Ruhsar Yurdadağı ile hemşire Hasret Talay'ın verdiği eğitime, öğrenciler ile aileleri katıldı.
Etkinlikte uyuz vakaları, ağız ve diş sağlığı ile beslenme konularında bilgi verildi.
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