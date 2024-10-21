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        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"na 412 bin kişi katıldı

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 3'üncü kez düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'na 412 bin kişinin katıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:43
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        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"na 412 bin kişi katıldı
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 3'üncü kez düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'na 412 bin kişinin katıldığını bildirdi.

        Vali Köşger, valilik himayesinde 17-20 Ekim'de TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Fuarın Adana için bir ticari etkinlik olmanın ötesinde, şehrin kültürel ve ekonomik kimliğini pekiştiren önemli bir organizasyon olduğunu belirten Köşger, 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ile aynı tarihte düzenlenen fuarın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

        Köşger, kentin önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Adana'da fuar ve festival kültürü oluşmuş durumda. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'mız diğer etkinliklere göre daha yeni olmasına rağmen güzel bir sinerji oluşturuyor. Hem sektörün hem de bu alana meraklı olan vatandaşlarımızın bu fuara gerçekten ihtiyacı varmış." ifadesini kullandı.

        Tesbihin Türk-İslam kültürünün en özel objelerinden biri olarak sabır ve huzurun simgesi olduğunu dile getiren Vali Köşger, doğal taşların ise hem şifa kaynağı olarak kabul edildiğini hem de sanatsal dokunuşlarla göz kamaştıran ürünlere dönüştüğünü aktardı.

        "Adana'nın bu mirası sahiplenmesi, sadece kültürel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir fırsattır." diyen Köşger, el yapımı tesbihler ve doğal taşların yerli ve yabancı turistler için büyük bir ilgi odağı olduğunu kaydetti.

        Köşger, fuarın yerel zanaatkarların ulusal ve uluslararası arenada kendilerini tanıtmalarına fırsat sağladığını, ayrıca Adana'nın sanat ve ticaret potansiyelini daha geniş kitlelere duyurduğunu belirtti.

        Fuarda bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden 190, yurt dışından da 10 firmanın toplam 250 stant ile yer aldığı bilgisini veren Vali Köşger, fuarı 412 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        Köşger, Türkiye'de bir ilk olan Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın uzun soluklu olması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, fuara katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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