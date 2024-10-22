GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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