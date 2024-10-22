Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

        19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

        Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok

        Benzer Haberler

        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü
        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        Adana'da evde çıkan yangında 3 çocuk öldü
        Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır y...
        Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır y...
        Uykudaki annesini ve anneannesini öldürdü; babasını ağır yaraladı
        Uykudaki annesini ve anneannesini öldürdü; babasını ağır yaraladı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini yaralayan kişi yakalan...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini yaralayan kişi yakalan...
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti