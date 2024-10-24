Adana'da polisin peşlerine düştüğü hırsızlık şüphelileri araçlarını bırakıp kaçtı

Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda kullanılan araca el koyan ekipler, çalınan demirleri de sahibine teslim etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, demirleri otomobile yükleyerek kaçan iki şüphelinin peşine düştü. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, bir süre sonra araçlarını bırakıp koşarak bölgeden uzaklaştı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yapımı süren bir binadan iki kişinin demir çaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adana'da inşaat halindeki binadan demir çalan iki şüpheli, polislerin takibinden kurtulmak için otomobili bırakıp kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.