Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun." dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı Töreni, ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene katılan Bakan Yardımcısı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, dün TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bu türden girişimlerin, kendilerini asla yıldırmayacağını ve yıldırmaması gerektiğini belirten Dönmez, "Orta Doğu'nun içinde değiliz ama Orta Doğu'ya komşu en büyük, en güçlü ülke biziz. Geleceğimiz parlak, umutlarımız hep diri. Sizler de umutlarınızı hep diri tutun arkadaşlar. Türkiye önemli bir rotaya girdi. Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin gelişiminin anahtarının üç önemli unsurunun olduğunu, Bakanlık olarak bu unsurları AR-GE, teknoloji geliştirme ve girişim olarak gördüklerini dile getirdi.