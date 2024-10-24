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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:45
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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun." dedi.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı Töreni, ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Törene katılan Bakan Yardımcısı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, dün TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Bu türden girişimlerin, kendilerini asla yıldırmayacağını ve yıldırmaması gerektiğini belirten Dönmez, "Orta Doğu'nun içinde değiliz ama Orta Doğu'ya komşu en büyük, en güçlü ülke biziz. Geleceğimiz parlak, umutlarımız hep diri. Sizler de umutlarınızı hep diri tutun arkadaşlar. Türkiye önemli bir rotaya girdi. Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun." diye konuştu.

        Dönmez, Türkiye'nin gelişiminin anahtarının üç önemli unsurunun olduğunu, Bakanlık olarak bu unsurları AR-GE, teknoloji geliştirme ve girişim olarak gördüklerini dile getirdi.

        AR-GE yapılmasıyla maliyet baskısının azaldığını, katma değeri yüksek işlerin ortaya konulduğunu ifade eden Dönmez, üniversitelerde bu kültürün verilmesi gerektiğini söyledi.

        Bakanlık olarak teknoloji ve ürün geliştirme çabalarını tüm kurumlarıyla desteklediklerini vurgulayan Dönmez, girişim için Türkiye'de genelde finansman mekanizmasının zayıf olduğuna dikkati çekti.

        Bakara Suresi'nde "infak ederler" ayetinin olduğunu hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

        "Bizim toplumumuzda maalesef infak kültürü sadece cami, Kur'an kursu manasında kabul görmüş. Halbuki aslında AR-GE yapan çocuklara, şirketlere de yatırım yapmak, bu yönde çabalardır. Bakın Yahudilerin, İsrail devletinin bu kadar gelişmesinin arkasında bu infak kültürü yatıyor. Adamlar yeni girişimleri destekliyor. Dolayısıyla sadece bankacılık sisteminin avucuna düşen girişimci ekosistemi olmaması lazım. Bizim, öz kaynaklı şirketleri, ortaklık bağlamında bu ekosistemi güçlendirmemiz lazım. Allah'a şükür biz bunu başardık. Türkiye'de 2020'ye kadar girişim sermayesine gelen yatırımlar 150-200 milyon dolardı, şu anda yıllık 1 milyar doları geçti. Bu çok önemli bir şey."

        - "Girişimcilik ekosistemine muhakkak yatırım yapmamız lazım"

        Bakan Yardımcısı Dönmez, girişimciliğin Türkiye'nin anahtarı olduğunu belirterek, "Bankacılık sistemine tamamen yaslanan ekonomik sistemden girişimciliğe, ortaklık kültürüne yaslanan bir ekosisteme evriliyoruz şu anda, bu çok kıymetli. Aslında Yahudilerin uzun yıllardır yaptıkları işi tekrarlıyoruz. Bakın dünyanın en çok milli gelir içinde AR-GE harcama oranı yüksek hangi ülkedir sizce? İsrail. Dolayısıyla bizlerin, bu gerçeği görüp hep beraber bu AR-GE, ürün geliştirme (ÜR-GE) ve girişimcilik ekosistemine muhakkak yatırım yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

        Dönmez, akademisyen ve öğrencilere meslek ve eğitim hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

        Vali Yavuz Selim Köşger ve ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen'in de konuştuğu programda, bir üst unvana terfi eden akademisyenlere cübbe giydirildi.

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