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        Adana Mimarlık Festivali başladı

        Adana'da, "Ve Sonra" temasıyla düzenlenen " 1. Adana Mimarlık Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:41
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        Adana'da, "Ve Sonra" temasıyla düzenlenen " 1. Adana Mimarlık Festivali" başladı.

        Mimarlar Odası Adana Şubesince Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı üniversitelerde mimarlık bölümünde eğitim gören öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi.

        Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Canan Aksu, mesleğin önemini ve farkındalığını arttırmak için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti.

        Festivalin küratörü Murat Sönmez de programın katılımcılar için bir etkileşim ortamı sunduğunu belirtti.

        Farklı üniversitelerden katılan öğrenci ve akademisyenlerin festivalde yer aldığını kaydeden Sönmez, "Ulusal çapta mesleki yetkinliklerini gerçekleştiren mimar ve akademisyenler kendi deneyim ve tecrübelerini aktaracaklar. Dolayısıyla bir öğrenme ortamı gerçekleştirilecek." diye konuştu.

        Mimarlığın farklı alanlarından konuşmacıların yer alacağı ve panellerin gerçekleştirileceği etkinlik, 26 Ekim'de sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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