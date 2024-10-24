Adana'da, "Ve Sonra" temasıyla düzenlenen " 1. Adana Mimarlık Festivali" başladı.

Mimarlar Odası Adana Şubesince Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı üniversitelerde mimarlık bölümünde eğitim gören öğrencilerin yaptığı çalışmalar sergilendi.

Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Canan Aksu, mesleğin önemini ve farkındalığını arttırmak için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Festivalin küratörü Murat Sönmez de programın katılımcılar için bir etkileşim ortamı sunduğunu belirtti.