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        Adana'da 105 kilo 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirildi

        Adana'da polis ekipleri, bir pikap ve kamyonda 105 kilo 800 gram eroin ve 300 gram afyon sakızı ile 92 kilogram skunk ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:30
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        Adana'da 105 kilo 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk ele geçirildi
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        Adana'da polis ekipleri, bir pikap ve kamyonda 105 kilo 800 gram eroin ve 300 gram afyon sakızı ile 92 kilogram skunk ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir pikap ve kamyonla uyuşturucu transferi yapılacağını belirledi.

        Ekipler, plakalarını tespit ettiği iki aracı takibe alıp durdurarak narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

        Pikapta yapılan aramada 105 kilo 800 gram eroin ve 300 gram afyon sakızı bulundu.

        Narkotik ekipleri, kamyonda yaptıkları aramalarda ise 92 kilogram skunk ele geçirdi.

        Bunun üzerine pikabın sürücüsü Nazım G. ve eşi Gazal G. ile kamyonun şoförü Mehmet T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Şüphelilerden Gazal G. ifadesinde, araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Nazım G. ise susma hakkını kullandı.

        Zanlı Mehmet T. de verdiği ifadede, para karşılığında uyuşturucuyu taşıdığını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - "Bu, ailelerinizle birlikte sizin başarınız"

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, narkotik ekiplerine hitaben yaptığı konuşmada, başarılı iki ayrı operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek onları tebrik etti.

        Uyuşturucunun dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

        "Uyuşturucu bir tek bizim sorunumuz değil; dünyanın, Türkiye'nin sorunu. Özelinde Adana'yla ilgili ufak tefek sıkıntılarımız olabiliyor. Ancak buradaki sıkıntıları sizlerin azimli ve kararlı çalışmalarının sonucunda dünkü bulunduğumuz yerden bugün çok çok daha iyi yerlerdeyiz. İlk göreve geldiğimde bunları birlikte başaracağımızı söylemiştim. Birlikte de başarıyoruz. Merkezden aldığımız bilgilere de baktığımızda hep rekorlar üzerine rekorlar kırılmış gidiyor. Bunu neden anlatıyorum? Bu, ailelerinizle birlikte sizin başarınız. Buraya vermiş olduğunuz mesailer, evinizden fedakarlık yaparak burada gayretli çalışmalar sonucunda sokağa, alana hakim olmanız, karşı taraftaki uyuşturucu tacirlerine, suç ve suçluyla mücadelede ne kadar kararlı olduğunuzu gösteriyor.”

        Narkotik ekiplerinden özellikle alan hakimiyetini bırakmamalarını isteyen Arıkan, araçlara gizlenen uyuşturucuların bulunmasını sağlayan narkotik dedektör köpekleriyle de yakından ilgilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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